حملة لرفع الإشغالات بالسوق السياحى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، تنظيم حملة تمشيطية لضبط المخالفات وإعادة الانضباط بشارع السوق السياحى بمدينة الأقصر، بقيادة نائب رئيس حى وسط ورجال الحي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء، بشن الحملات الميدانية لضبط الشارع، ومنع جميع المخالفات والإشغالات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتى شملت بياناتها كالتالي:- (17) عباية، (17) مانيكان ، (4) طرحة، (5) ماسورة ستارة (1) منضدة حديد، (1)كرسى بلاستيك وبعض الألواح الخشبية)، وتم إيداعها مخازن الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، قاد حملة تفتيشية مفاجئة ومرور ميدانى لمتابعة المقاهى والكافتيريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة للمواطنين داخل المقاهى، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء ومكافحة العدوى والإصابة بفيروس كورونا بين رواد المقاهى، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، وأسفرت جهود الحملة لمجلس مدينة الأقصر، عن ضبط 22 شيشة وفحامة وجوال فحم، تقدم داخل أحد المقاهى بمنطقة المطار التابعة لمدينة الأقصر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث شارك بالحملة حسين عبد العزيز مساعد رئيس المدينة وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى عضو متابعة ميدانية وأحمد سيد أحمد مسؤول قسم الاشغالات وحملة المعدات الثقيلة ومشرفين وعمال الحى.



حملة لرفع الإشغالات بالسوق السياحي بالأقصر