حسين قرني أشهر عشماوي.. أعدم عزت حنفي إمبراطور المخدرات بجزيرة أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

ودع عشماوي الدنيا ، بعد خروجه على المعاش منذ نحو 10 سنوات، حيث يعد حسين قرني من أشهر منفذي الاعدام في مصر.

وفِي حواره الأخير، لـ"اليوم السابع"، قال عشماوي نفذت إعدام العديد من المتهمين أبرزها إعدام 6 أشخاص فى يوم واحد، وكانوا متهمين فى مذبحة "بيت علام" بسوهاج، حيث قال: أعدمت عزت حنفى إمبراطور المخدرات فى الصعيد، وكان "ولد دكر" بمعنى الكلمة لم يهب الموت، ودخل لغرفة الإعدام متمالكا نفسه، رافعا رأسه، وطلب رد الحقوق إلى الأشخاص الذين ظلمهم بجزيرة النخيلة، وكان متحدثا وعرفت أنه واخد بكالوريوس حقوق، عكس شقيقه "حمدان" الذى تم إعدامه فى نفس اليوم وكان خائفا، وأكثر مرة أصبيت بالإجهاد.

وقال "عشماوي": يوم ما أعدمت 10 أشخاص بسجن الزقازيق، وكانوا متهمين فى قضية المخدرات الكبرى، حيث تم القبض عليهم أثناء تواجدهم فى سفينة محملة بالمخدرات، وتبين أنهم "شيالين" وعمال من السودان وكان معاهم قبطان من الهند اسمه "سيخ".. "أيوه أنا فاكر اسمه.. أنا مش باقول كلام وبس.. دا من واقع أوراق القضايا".

وتابع : نفذت الإعدام فى 1070 متهما، وأغرب مرة لما كنت فى سجن شبين الكوم لإعدام سيدة، حيث حدث زلزال وسادت حالة من الهرج والمرج بالمكان وأطلقت النساء الزغاريد، بحجة أن المتهمة صاحبة "كرامة"، وأنه لن يتم تنفيذ الإعدام عليها، إلا أننا الحمد لله تمكنا من إعدامها.