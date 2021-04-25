حزب الخضر الألماني يسعى إلى تشريع تعاطي القنب والإتجار فيه بترخيص

كتبت: هناء أبو العز

يسعى حزب "الخضر" الألماني برئاسة أنالينا بيربوك المرشحة لخلافة أنجيلا ميركل فى الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى تشريع تعاطي القنب في البلاد، مبررة رغبتها بالقضاء على السوق السوداء لتجارة القنب ومحاربة الجريمة المنظمة، وإصدار تشريع سيسمح بالتوزيع القانوني والمضبوط للقنب على متاجر بعينها يتم إصدار تراخيص لها ومراقبتها.

و​نشر الحساب الرسمي لحزب "الخضر" على تويتر تغريدة قال فيها: "إن القنب هو أكثر المخدرات استخداما في ألمانيا، ونسبة استخدامه بين القصر والمراهقين تزداد. ومن أجل حماية حقيقية للشباب وصحتهم يجب وضع قواعد لتجارة القنب وتوزيعه بشكل منظم".

وفي الوقت الحالي يجوز استخدام القنب للأغراض الطبية فقط، إذ يمكن زراعة القنب أو بيعه أو تصديره أو اسيترداه فقط بعد الحصول على إذن من المؤسسة الاتحادية للأدوية والمستحضرات الطبية، وكذلك يمكن وصف وتقديم العقاقير المصنعة بالاعتماد على القنب للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، وبخلاف ذلك، فإن حيازة القنب أمر محظور.

ونشرت دويتش فيله دراسة قام بها المركز الاتحادي للتثقيف، أكدت ارتفاع استهلاك القنب في السنوات الأخيرة، وكشفت أن نسبة 10.4% من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما حاولوا تعاطي المخدر فيما بلغت هذه النسبة 46.4% بين من يترواح أعمارهم من 18 إلى 25 عاما.