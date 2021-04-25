حبس مسئول مخزن ضبط بحوزته 50 ألف قرص أدوية مهربة في مصر القديمة

كتب: سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس مسئول مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 50 ألف قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركيا داخل مخزن بدون ترخيص في مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (50346 قرص أدوية مختلفة الأنواع ومستوردة ومهربه جمركياً - 648 زجاجه قطرة – 240 عبوة كريم – 120 عبوة فوار – 150 قطعة مستلزمات طبية – 108 أمبول حقن – 15 عبوة لبن أطفال وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (مسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح ، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.