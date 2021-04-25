حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أموال من خزينة محل في النزهة

قررت نيابة النزهة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة محل تجارى، حيث تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس، باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة - "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وقامت بسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه وكمية من الملابس، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.