حبس تشكيل عصابى ارتكب 6 وقائع سرقات محال بأسلوب كسر القفل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، وسرقة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض عليهم اثناء حوزتهم "مركبة تروسيكل ملك أحدهم"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم عدد 5 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تم سرقتها من داخل مخزن خاص بأحد المحال التجارية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.