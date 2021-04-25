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جنايات الإسكندرية تحدد 2 مايو موعدا لنظر قضية قتل لاعب الملاكمة شهيد الشهامة

الأحد، 25 أبريل 2021 04:16 م
جنايات الإسكندرية تحدد 2 مايو موعدا لنظر قضية قتل لاعب الملاكمة شهيد الشهامة محكمه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية الملاكم كريم إبراهيم، 20 عامًا، أو ما يعرف إعلاميا باسم شهيد الشهامة في جلسة 2 مايو القادم.

وقد أحالت النيابة العامة القضية رقم 754 لسنة 2021، جنايات كرموز المقيدة برقم 37 لسنة 2021، كلي غرب الإسكندرية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.

وذكر المستشار محمد عبدالفتاح لاشين، المحامي العام الأول، في حيثيات الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه كريم إبراهيم محمود أحمد، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن طعنه بسلاح أبيض، مطواة قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

كما تعرض المتهم بالقول بالطريق العام للمجني عليها نجله شقيقه المجنى عليه فضلاً عن إحراز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد تلقى قسم شرطة كرموز، بقيادة المقدم خالد ثروت، رئيس مباحث القسم، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابة أحدهما بجروح بالغة.

على الفور، هرع ضباط مباحث القسم ومعهم سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء وجود كريم إبراهيم 20 عامًا، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بأحد الشباب، وهو صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته.

وبعد التحريات، تبين أن المجني عليه وبخ المتهم بسبب ما فعله مع ابنة أخته، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وبعدها أخرج المتهم سلاحًا أبيض "مطواة"، وطعن المجني عليه أربع طعنات في مناطق متفرقه من جسده.

ونقلت سيارة الإسعاف اللاعب إلى المستشفى الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، وتبين إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، وبعد عدة أيام لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، ليدفع بذلك ثمن شهامته ومرؤته.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة كرموز بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات على النحو الوارد أعلاه.

 

 


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