جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أقراص مخدرة وساعات باهظة الثمن.. صور

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة والساعات بحوزة راكبين قادمين من روما وباريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركي.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما، اشتبه عبد الحميد مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر مسئول الفحص بالأشعة.

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الصالة فتبين وجود 402 قرص مخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس، اشتبه حسام الشافعى مأمور اللجنة فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من فرنسا يحاول الخروج من صالة التفتيش، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر مسئول الفحص بالأشعة.

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الصالة، فتبين وجود 4 علب بداخلها 32 ساعة يد منها ماركات عالمية ثمينة (رولكس) وماركات أخرى داخل حقائبه.

قرر فوزى العميرى مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 و65 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.