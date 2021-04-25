توريد 3084 طن قمح للشون والصوامع بمحافظة الغربية حتى الآن

الغربية – عادل ضرة

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 3084 طنا حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة.

وأشار "أبو هاشم" إلى أن ما تم توريده لشون البنك الزراعى 388.208 طن، مقارنة بما تم توريده العام الماضى فى هذا اليوم 23 طن و975 كيلو، وتوريد 1205طن قمح لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مقارنة بما تم توريده العام الماضى 3632 طنا و539كيلو.

وأكد أن ما تم توريد للشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية 5845طن و743كيلو مقارنة بما تم توريده العام الماضى 4854 طنا و789 كيلو، بإجمالى 3084 طنا و641 كيلو، داخل 22 صومعة وشون وهناجر، مشيرا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وأوضح أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.