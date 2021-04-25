تنظيم المسابقة الكبرى للرواد بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط.. غدًا

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن محمد أبو رحمة، مدير قصر ثقافة البدارى فى محافظة أسيوط، عن تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى للرواد، ضمن برنامج شهر رمضان المبارك، والمشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 16 سنة، وسوف يتم تقديم جوائز مالية للفائزين، وتقام المسابقة الساعة 9 مساءًا غدًا الاثنين 26 ابريل، بقصر ثقافة البدارى، مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حيث يعقد قصر ثقافة البدارى لقاءات مع المواهب المختلفة بقاعة اﻷنشطة، ويتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وسيتم تكريم الفائزين. يذكر أنه تم افتتاح قصر ثقافة البدارى نوفمبر 2016، الذى أقيم على مساحة 800 متر، بتكلفة 2,5 مليون جنيه .







جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط



جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط