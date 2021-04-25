اليوم السابع
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تنظيم المسابقة الكبرى للرواد بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط.. غدًا

الأحد، 25 أبريل 2021 08:27 م
تنظيم المسابقة الكبرى للرواد بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط.. غدًا جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن محمد أبو رحمة، مدير قصر ثقافة البدارى فى محافظة أسيوط، عن تنظيم المسابقة الثقافية الكبرى للرواد، ضمن برنامج شهر رمضان المبارك، والمشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 16 سنة، وسوف يتم تقديم جوائز مالية للفائزين، وتقام المسابقة الساعة 9 مساءًا غدًا الاثنين 26 ابريل، بقصر ثقافة البدارى، مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حيث يعقد قصر ثقافة البدارى لقاءات مع المواهب المختلفة بقاعة اﻷنشطة، ويتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وسيتم تكريم الفائزين. يذكر أنه تم افتتاح قصر ثقافة البدارى نوفمبر 2016، الذى أقيم على مساحة 800 متر، بتكلفة 2,5 مليون جنيه .

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جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط (1)
جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط 
 
جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط (3)
جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط
 
جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط (2)
جانب من الحضور بقصر ثقافة البدارى فى أسيوط

محمد ابو رحمة

قصر ثقافة البدارى

المسابقة الثقافية الكبرى للرواد

الوقاية من فيروس كورونا

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