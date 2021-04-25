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تموين قنا يشن حملات مكبرة ويضبط لحوما فاسدة وعبوات آيس كريم مجهولة المصدر

الأحد، 25 أبريل 2021 01:26 م
تموين قنا يشن حملات مكبرة ويضبط لحوما فاسدة وعبوات آيس كريم مجهولة المصدر حمله تموينيه-ارشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت مديرية التموين بقنا، عن شن حملة مكبرة بناءً على توجيهات الدكتور على المصليحي، وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبتعليمات من أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن ضبط 6 كيلو جرامات لحوم منتهية الصلاحية بمركز أبو تشت، وتحرير محضرين للجزار الهارب لمخالفة القانون الخاص بقمع الغش والتدليس.

وأضاف أحمد السيد، أنه تم تحرير محضر ضد صاحب سيارة نقل وذلك لضبط 240 عبوة آيس كريم زنة العبوة 8 كيلو جرام مجهولة المصدر، وتحرير المحضر رقم 503 مركز نقادة ضد محل أدوات كهربائية حيث تم ضبط 218 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر ومخالفة القانون، ومحضر ضد محل إكسسوارات محمول، وضبط 5 لفة أسلاك كهربائية مجهولة المصدر ومخالفة القانون.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة نجحت 10 كيلو جرام لحوم من محلات الجزار فى مركزى قفط وأبو تشت، وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، تحرير محضرين عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، تحرير مخالفتين نقص وزن خبز، تحرير 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم نظافة ادوات العجن، ومخالفتين مخابز مغلقة، حيث بلغت إجمالى المخالفات التموينية 26 مخالفة تموينية متنوعة.


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