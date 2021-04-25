تفاصيل تورط موظفين فى اختراق حسابات عملاء شركة تجارة إليكترونية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل تورط موظفين بأحد شركات التجارة الإلكترونية، فى النصب والاحتيال على عملاء الشركة واختراق حساباتهم.

تبين من خلال التحقيقات أن الموظفين المتهمين يعملان بقسم خدمة العملاء داخل الشركة، وهو ما مكنهما من الاطلاع على بيانات العملاء والتجار. وتابعت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظيفتهم فى إجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة من على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار بدون وجه حق.

وتبين من خلال التجقيقات تعرض الشركة وعملائها لخسائر مادية جسيمة جراء عملية النصب والاحتيال التى نفذها الموظفين المتهمين. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.