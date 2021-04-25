اليوم السابع
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تفاصيل تورط موظفين فى اختراق حسابات عملاء شركة تجارة إليكترونية بالجيزة

الأحد، 25 أبريل 2021 08:00 ص
تفاصيل تورط موظفين فى اختراق حسابات عملاء شركة تجارة إليكترونية بالجيزة قرصنة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل تورط موظفين بأحد شركات التجارة الإلكترونية، فى النصب والاحتيال على عملاء الشركة واختراق حساباتهم.

تبين من خلال التحقيقات أن الموظفين المتهمين يعملان بقسم خدمة العملاء داخل الشركة، وهو ما مكنهما من الاطلاع على بيانات العملاء والتجار. وتابعت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظيفتهم فى إجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة من على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار بدون وجه حق.

وتبين من خلال التجقيقات تعرض الشركة وعملائها لخسائر مادية جسيمة جراء عملية النصب والاحتيال التى نفذها الموظفين المتهمين. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


الجيزة

اختراق حسابات

خدمة عملاء

استيلاء على مال عام

مديرية أمن الجيزة

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