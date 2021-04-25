تعليم الغربية: مستعدون بشكل تام لاستقبال امتحانات النقل لشهر أبريل

الغربية عادل ضرة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل لشهر أبريل والتي ستنطلق غداً وتستمر حتى الأربعاء القادم، حيث سيؤدي طلاب الصفوف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي الامتحانات متعددة المواد ذات الورقة الامتحانية الواحدة.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المدارس أنهت استعداداتها لاستقبال جميع الطلاب المستهدفة من امتحانات شهر ابريل الجاري، حيث تم تطهير وتعقيم الفصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين خلال أداء الامتحانات.

واضاف أن 106092 طالبا وطالبة من الصف الخامس الابتدائي والفصل والواحد، و95703 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي العام والمهني، سيؤدون امتحانات النقل بجميع الإدارات التعليمية العشر وفق المخطط الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يؤدي 37434 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي، امتحانات النقل لشهر ابريل في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية، بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر، في حين سيؤدي 31629 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي امتحانات النقل لشهر ابريل في مواد اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2 بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الواحدة والنصف ظهرا، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل جميع المدارس.