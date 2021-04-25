اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 6550 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 25 أبريل 2021 02:02 م
تداول 6550 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (6550) طن بضائع و(505) شاحنة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(298) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1550) طن بضائع و(207) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية وعلى متنها 421 سيارة بوزن 600 طن قادمة من ميناء جدة .

 

 


موانئ البحر الأحمر

سفاجا

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة