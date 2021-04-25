تداول 6550 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (6550) طن بضائع و(505) شاحنة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(298) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1550) طن بضائع و(207) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية وعلى متنها 421 سيارة بوزن 600 طن قادمة من ميناء جدة .