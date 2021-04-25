تداول سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية فى 48 ساعة.. التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

تداولت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عدداً من السلع الاستراتيجية الهامة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، ما بين سفن بترول وغلال وبضائع عامة.

وقال بيان الميناء اليوم الأحد، إنه قد بلغت مجموع السفن ترددت على مينائي الإسكندرية والدخيلة ما بين وصول ومغادرة 49 سفينة خلال ثمانية وأربعون ساعة.

وتباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بالميناء 35 سفينة بإجمالي بضائع متداولة بلغت 253 ألف طن بين بضائع صادر ووارد ، كما تم تداول 2832 حاوية مكافئة.

واستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط، حيث تم دخول وخروج عدد 12,567 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما تم خروج ثلاث قطارات مكونين من 68 عربة أحدهم محمل بالفحم ومتجه إلى التبين، والآخران محملان بالغلال ومتجهان إلى كل من الفيوم وشبرا .

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.