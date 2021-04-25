اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 6 آلاف رأس أغنام و2500 أبقار ضد الجلد العقدى بالبحر الأحمر

الأحد، 25 أبريل 2021 11:57 ص
تحصين 6 آلاف رأس أغنام و2500 أبقار ضد الجلد العقدى بالبحر الأحمر جانب من حملات تحصين الماشية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تحصين 5900 رأس ماعز وغنم وقرابة 2000 رأس بقر ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أن حملات التحصين بجميع مدن المحافظة، حيث يعد مرض الجلد العقدى من أخطر الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والتى تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومى.

وناشد مدير عام الطب البيطرى مربى الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومى.

وأوضح أن التحصين بمقابل 10 جنيهات للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم ، وأن التحصين فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة ، وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على أهالى الجنوب بالبحر الأحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.


الطب البيطري

الجلد العقدي

تحصين الماشية

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحصين 57 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى والجدرى خلال حملة ببنى سويف

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:21 م

تحصين 76671 رأسا فى حملة للتطعيم ضد مرض الجلد العقدى للأبقار بالدقهلية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:46 م

تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى المنوفية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:11 ص

تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:00 ص

بيطرى الأقصر تستكمل حملات التحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة