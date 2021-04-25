تحصين 6 آلاف رأس أغنام و2500 أبقار ضد الجلد العقدى بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تحصين 5900 رأس ماعز وغنم وقرابة 2000 رأس بقر ضد مرض الجلد العقدى منذ بدء الحملة والتى تستمر على مدار شهر بمختلف مدن المحافظة.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أن حملات التحصين بجميع مدن المحافظة، حيث يعد مرض الجلد العقدى من أخطر الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والتى تعد كإحدى دعائم الاقتصاد القومى.

وناشد مدير عام الطب البيطرى مربى الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومى.

وأوضح أن التحصين بمقابل 10 جنيهات للماشية و5.57 قرش للماعز والغنم ، وأن التحصين فى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين على نفقة الجهاز التنفيذى التابع لوزارة الزراعة ، وذلك حرصا من الوزارة على تخفيف العبء على أهالى الجنوب بالبحر الأحمر والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض.