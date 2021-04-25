تحرير 431 محضر وغرامة لعدم ارتداء كمامة وإغلاق 55 مقهى وكافتيريا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم؛ لمواجهة فيروس كورونا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين؛ لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الفقي، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري، مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحة حملاتها على المقاهى والكافتيريات ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأسفرت عن تحرير 431 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 55 مقهى مخالف، ومصادرة 569 شيشة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بحملات متابعة استهدفت المدينة والقرى التابعة وأسفرت عن غلق 4 مقاهى مخالفة، ومصادرة 20 شيشة، وتحرير 61 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

ونفذ مركز ومدينة المراغة حملة ليلية مكبرة على المقاهى بالمدينة والقرى التابعة، حيث أسفرت عن تحرير 116 محضر للمخالفين، ومصادرة 123 شيشة، وعدد 40 محضر إشغالات، و23 محضر بيئة، و 25 محضر وغرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 3 مقاهى بأولاد اسماعيل، والوقدة".

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات مكبرة، تم خلالها غلق وتشميع 31 مقهى بقرى "بلصفورة، والكوامل، والشيخ مكرم، وقلفاو"، ومصادرة 85 شيشة، وتحرير 30 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وقام مركز ومدينة دار السلام بحملات مكبرة على المقاهى بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن مصادرة 66 شيشة، شملت قرى أولاد يحيى بحري، وأولاد سالم بحري.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 130 مخالفة وغرامة فورية عدم ارتداء الكمامات، ومصادرة 63 شيشة، وغلق وتشميع 6 مقاهى مخالفة، وتطهير 46 شارع، ورفع 99 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال حملة مكبرة شملت المدينة والمجالس القروية.

وفى مركز ومدينة جرجا تم غلق وتشميع 4 مقاهى لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، وتحرير 57 محضر عدم ارتداء الكمامة، ومصادرة 214 مضبوطات مختلفة منها 66 شيشة خلال حملة مسائية مكبرة على المقاهى والمحال التجارية بالمدينة والقرى التابعة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمصادرة 90 من المضبوطات المتنوعة منها 50 شيشة، وغلق إدارى لمقهى مخالف لقرار الحظر، وذلك خلال حملة مكبرة شملت المدينة، وقرى "نيدة، والكولة، والحواويش" .

بينما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة 70 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات، ومصادرة 60 شيشة، خلال حملة مكبرة شملت قرى "سفلاق، والجلاوية".

وفى مركز ومدينة طما شنت حملات مكثفة تم خلالها تحرير 27 محضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، وغلق 6 مقاهى تدار بدون تراخيص، و 4 محاضر إشغالات، و 16 مضبوطات متنوعة، بقرى " الرياينة، والمدمر، ومشطا".

وتابعت الوحدة المحلية لحى الكوثر حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت المواقف والشوارع العامة، وأسفرت عن تحرير 31 محضر وغرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفى حى شرق سوهاج قامت حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن مصادرة 36 شيشة، وتحرير 3 محاضر مخالفة للمقاهي.

وبالتزامن مع حملات التفتيش والمتابعة كثفت الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى من أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق الحيوية، والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والأماكن الخدمية، وأماكن تردد المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.



حملات مكثفة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز سوهاج



حملات مكثفة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز سوهاج



حملات مكثفة لمتابعة الاجراءات الاحترازية بمراكز سوهاج