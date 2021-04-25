تجديد حبس عاطل لحيازته 2 كيلو هيروين بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 2 إسطوانة لمخدر الهيروين، وكذا كميات لذات المخدر وزنت 1,750 كيلو بقصد الإتجار وترويجة على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي علي عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر علي 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت حوالي 1,750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.