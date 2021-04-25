تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج إلى 22 مايو

كتب: إيهاب المهندس

قررت محكمة جنح البساتين تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة تعديهم على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته لجلسة 22 مايو المقبل للاطلاع.

وخلال نظر الجلسة طالب حسن علام والدكتور أحمد سعد المحاميان، استعمال المحكمة سلطتها في تطبيق نصوص المادة 308 إجراءات جنائية وتعديل القيد والوصف بإضافة المادتين 375 مكرر و375 مكرر أ والخاصة بمواد البلطجة، وان المشرع أضاف المادتين لخطورة تلك الجرائم على المجتمع.

وأدعا الدفاع بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم ، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضراً ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.