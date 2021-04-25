بنت بـ100 راجل.. الإصابة حرمتها من البطولات الرياضية فأقامت عربية لبيع السحور.. فيديو لايف

الشرقية فتحية الديب

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مع هاجر عزوز السيد، بنت بـ100 راجل، رياضية، وشاركت فى العديد من بطولات الجمهورية فى العديد من اللألعاب الرباضية، أهمها ألعاب القوى، والباور ليفتنج، لكن الإصابة حرمتها من البطولات، بعد أن تعرضت لحادث منذ عامين، فقررت إقامة عربة لبيع السحور فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تقول هاجر، أنها تعرضت لحادث منذ عامين، بعد 18 عامًا من التدريبات، خلال ذهابها لعملها فى التجمع الخامس فى القاهرة من العاشر من رمضان، تسبب فى مشاكل فى رجلها، بالإضافة إلى أنها استئصالت الطحال وهو ما تسبب فى آلام فى بضنها، وأصبحت غير قادرة على استكمال ممارستها لرياضة ألعاب القوى، مشيرة إلى أنها كانت لاعبة جمباز وهى فى مرحلة الطفولة بالإضافة إلى عدد من اللعبات.

أضافت، هاجر، كنت حريصة على عمل برنامج تأهيلى للرجلى، لكن بسبب أزمة الكورونا، لم استطيع الاستمرار فى برنامج التأهيل، مشيرة إلى أن والدتها وشقيقها وشقيقتها تحرص على مساعدتها، وتتفوق فى عمل البطاطس، بطريقة جذبت كل أهالى العاشر من رمضان، مضيفة، بقدم للزبائن فول بالسمنة البلدى، وبطاطس بتوابل غير متوفرة فى أى مكان.

وأكدت بنت العاشر من رمضان، أنها حريصة على تقديم وجبات السحور بأعلى الجودة، وبطريقة آمنه، ونظيفه، وترتدى جوانتى، ويبدأ العمل منذ الساعة 8 مساءً وحتى صلاة الفجر، ويتم تقديم الفول بالسمنة البلدى وبيض وبطاطس، والخضار لازم يكون طازة كل يوم، وفكرة العربية جاءت لها بسبب حرصها على شراء أكل نظيف من الشارع، فطبقت ذلك من خلال مشروعها.