اليوم السابع
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براءة شاب متهم بممارسة أعمال منافية للأداب بالقاهرة الجديدة

الأحد، 25 أبريل 2021 06:08 م
براءة شاب متهم بممارسة أعمال منافية للأداب بالقاهرة الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت منذ قليل المحكمة الاقتصادية، ببراءة شاب متهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة.
 
وشهدت الجلسة حضور كل من إسماعيل بركة، ومحمد إسماعيل، دفاعى المتهم، والذين طالبوا ببراءة المتهم لانتفاء الإسناد المادي لجريمة استخدام موقع لممارسة الرذيلة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي على تواجده بذلك الموقع.
 
وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من أمن القاهرة الجديدة، بقيام شخصين بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، أفاد أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها وتحمل الجنسية الروسية، وأنه حال منعهما، تعديا عليه وعلي زميله بالضرب وحاولا الصعود بالقوة.
 
وتابعت التحريات أنه بالصعود للشقة المذكورة وبالطرق على الباب فتح لهم أحد الأشخاص وبسؤاله عن سبب تواجده بالشقة لم يبد سببا معقولًا، وبفحص أوراق السيدة المتواجدة داخل المنزل تبين حملها جواز سفر يؤكد جنسيتها الروسية، وأثناء الفحص تم ضبط كيس بلاستيك بداخله مبلغ مالي وهاتف محمول خاص.

اعمال منافية للاداب

ممارسة الرزيلة

القاهرة الجديدة

مشاجرة

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