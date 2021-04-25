براءة شاب متهم بممارسة أعمال منافية للأداب بالقاهرة الجديدة

وشهدت الجلسة حضور كل من إسماعيل بركة، ومحمد إسماعيل، دفاعى المتهم، والذين طالبوا ببراءة المتهم لانتفاء الإسناد المادي لجريمة استخدام موقع لممارسة الرذيلة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي على تواجده بذلك الموقع.

وشهدت الجلسة حضور كل من إسماعيل بركة، ومحمد إسماعيل، دفاعى المتهم، والذين طالبوا ببراءة المتهم لانتفاء الإسناد المادي لجريمة استخدام موقع لممارسة الرذيلة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي على تواجده بذلك الموقع.