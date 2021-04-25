بدء العمل بوحدة شبكات المرافق لنظم المعلومات الجيومكانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

دشن عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفرالشيخ ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بدء العمل بوحدة شبكات المرافق التابعة لوحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة، في إطار الدعم المقدم للوحدة إيمانا منهم بدور الوحدة في دعم القرار التخطيطي التنموي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد سعيد عجلان مدير الوحدة، وكوادر الوحدة الرئيسية وأطقم العمل الميداني.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

قال عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، يتم تدريب فريق العمل على أحدث الأجهزة على مستوى العالم وهي وحدة GPS موديل (GRX3)، للقيام بعمل ثوابت أرضية لكامل نطاق المحافظة، ومحطة رصد متكاملة Total Station موديل ( IX503 )، للقيام بأعمال الرفع المساحي والتوقيع وميزان إلكتروني أوتوماتيكي موديل ( SDL50 )، لتحديد الصفر المعمارى والمناسيب، وهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية.

وأكد نائب محافظ كفرالشيخ، أنه جارى توريد أجهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية، وذلك لتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية والميزانيات الشبكية، والطولية وحساب معدلات الحفر والردم وجسات المرافق وتصاريح الحفر.

وأضاف نائب محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة على تقديم تلك الخدمات بأعلى جودة وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مؤكداً أن الهدف من إنشاء الوحدة منع الحفر العشوائي، لحماية المرافق فى باطن الأرض ، ومعاونة شركات المرافق ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ المشروعات والمقاولين فى تنفيذ أعمال الحفر دون أى إتلاف أو تدمير المرافق الأخرى عن طريق أطقم العمل الميدانى، و القيام بالأعمال المساحية المختلفة بالانظمة الاحداثية العالمية،وتقديم الخدمات الفنية للجهات الحكومية والغير والمواطنين .

وقال أحمد السعيد عجلان، مدير الوحدة ، ستقوم الوحدة بتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية مثل عمل الميزانيات الشبكية والطولية، وحساب كميات الحفر والردم، وجسات المرافق،و تصاريح الحفر، وإنتاج خرائط مرافق للبنية التحتية لأي منطقة للتعرف على المرافق الموجودة فى باطن الأرض.

يذكر أن المحافظة، حرصت على تقديم تلك الخدمات بأعلى جودة وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. ووفرت تلك الأجهزة بقصد التيسير علي المواطنين والحفاظ علي شبكات البنية التحتية وتوحيد الجهود لتحقيق تكامل البنية المعلوماتية من خلال قواعد بيانات مكانية مركزية في الوحدة الجيومكانية الرئيسية بالمحافظة ، فضلا عن أنه تم تدعيم الوحدة بحزمة تراخيص لأكثر البرامج دقة في العالم، والتي تتعامل مع صور الأقمار الصناعية وبرامج النظم، والتي تتيح للمحافظة الربط اللحظي مع جهات الإدارة والوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة وتدعم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.