بث مباشر من الإسكندرية.. عظة البابا تواضروس بمناسبة عيد أحد الزعف بكاتدرائية بشاير الخير

الاسكندرية جاكلين منير

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من قداس عيد أحد الزعف، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الزعف اليوم الأحد بكنيسة العذراء والأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا.

و ألقى البابا تواضروس عظة روحية حول طقس أحد الزعف، حيث تحدث عن 4 طقوس تميز هذا العيد الأول هو حضور القداس و حمل الزعف فى الأيدى رمز الجهاد الروحى المتمثل فى أعمال الرحمة، و الثانى دورة أحد الزعف و يتم زفة الزعف و الدورة داخل الكنيسة مع الوقوف أمام الايقونات و قراءة الانجيل 12 مرة رمزا للتلاميذ الاثنى عشر ،و أخيرا طقس صلاة الجناز العام الذى يصلية الكهنة فى نهاية القداس، حيث يمنع إقامة صلاة الجنازة على المتوفى خلال إسبوع الآلام و يصلى صلاة البصخة المقدسة فقط مع التبريك بمياه صلاة الجناز العام .

من جهه أخرى شدد البابا تواضروس الثانى على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين و الالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات و الصلوات، وضرورة إرتداء الكمامة بشكل دائم و الاهتمام بغسل الأيدى ، والتباعد الاجتماعى.

وتقام صلوات أسبوع البصخة الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد، بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة شعبية بحد أقصى 25% من سعة كل كنيسة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية نظرًا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقد شدد البابا تواضروس على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

شارك قداسة البابا فى الصلوات، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) الأنبا إيلاريون (قطاع غرب التابع له حى القباري) الأنبا هرمينا (قطاع شرق). والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح فى شهر مايو من العام الماضى الكاتدرائية ضمن افتتاحه لمشروع بشائر الخير 3 بينما دشنها قداسة البابا فى أكتوبر الماضي.