بايدن: أمريكا لديها أصرار على مساعدة الهند فى التصدى للزيادة الهائلة لكورونا

كتب وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند فى مواجهة الزيادة الهائلة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا،مثلما ساعدت الهند الأميركيين عندما كانت المستشفيات الأميركية تئن في وقت سابق تحت وطأة الوباء، بحسب "الشرق بلومبرج".

وكتب بايدن على "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعانى ضغطاً هائلاً بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند فى وقت الحاجة".

أعلن البيت الأبيض، إرساله مساعدات فورية إلى الهند لمساعدتها على مواجهة كورونا .