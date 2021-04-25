اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: أمريكا لديها أصرار على مساعدة الهند فى التصدى للزيادة الهائلة لكورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 11:00 م
بايدن: أمريكا لديها أصرار على مساعدة الهند فى التصدى للزيادة الهائلة لكورونا جو بايدن الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند فى مواجهة الزيادة الهائلة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا،مثلما ساعدت الهند الأميركيين عندما كانت المستشفيات الأميركية تئن في وقت سابق تحت وطأة الوباء، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وكتب بايدن على "تويتر": "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعانى ضغطاً هائلاً بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند فى وقت الحاجة".

 

أعلن البيت الأبيض، إرساله مساعدات فورية إلى الهند لمساعدتها على مواجهة كورونا .


بايدن

أمريكا

الهند

كورونا

كورونا فى الهند

أخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة