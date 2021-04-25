النيابة تستعجل التحريات فى واقعة انفصال عربة قطار أبي قير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انفصال إحدى عربات قطار أبي قير الخط الداخلى للسكك الحديدية فى الإسكندرية، عن باقى القطار أمام مزلقان المعمورة الشاطئ شرق المدينة، دون وجود وفيات أو إصابات أخرى، وسماع شهود العيان عن الحادث، وتشكيل لجنة فنية لفحص انفصال العربة لبيان إن كان ذلك بسبب الإهمال من عدمه.

وقال شهود العيان إن واقعة انفصال عربة القطار تسببت فى حدوث حالة من الذعر بين الركاب، الذين هرعوا للنزول من القطار، كما توقفت حركة قطارات ابوقير لمده قصيرة، قبل ان تعود مره اخرى حركة القطارات الداخلية للإسكندرية، وتوقفت الحركة المرورية على المزلقان.

كان تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطه النجدة، يفيد بورود بلاغ لشرطة السكك الحديد، بانفصال عربة قطار ابوقير بمزلقان المعمورة الشاطئ وتوقف الحركة بتلك المنطقة.

على الفور انتقل قيادات الأمنية لمكان الحادث ومسئولى السكك الحديدية ومحافظة الإسكندرية لمعاينة الأمر على الطبيعه، لمعرفة أسباب انفصال العربة، وتهدئة الركاب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعه.

ومن جانبه قال مصدر بسكة حديد الإسكندرية، إن العربة الأخيرة من القطار المتوجه من أبوقير تجاه محطة انفصلت فى منطقة المعمورة الشاطئ، دون حدوث إصابات.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، برفقة ضباط قسم المنتزة ثان، للوقوف على الأمر، وتبين عدم وجود أى إصابات أو خسائر.

وأضاف تم الدفع بفنين من الهيئة وتم إعادة تركيب العربة وتسير حركة القطارات على الفور.