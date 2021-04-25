المغرب يستدعي سفير إسبانيا بالرباط بسبب استضافة بلاده لزعيم "البوليساريو"

كتب أحمد جمعة

استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السفير الإسباني بسبب استضافة زعيم البوليساريو.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان لها أن الرباط تأسف لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.

كما ذكرت بأن ابراهيم غالي، الذي وصل إلى اسبانيا منذ أيام بداعي تلقي علاجات في أحد المستشفيات، متهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته

وشددت الوزارة، أيضا، على أن المغرب يعرب عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية، موضحة أن هذا الموقف من مملكة إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة.