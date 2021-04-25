المركز التكنولوجى بالزينية يتصدر مراكز الأقصر فى سرعة إنجاز خدمات المواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن تصدر المركز التكنولوجى بالمدينة للشهر الـ11 على التوالى بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، موجهاً الشكر إلى مصطفى بشير مدير المركز بالزينية وفريق العمل لمجهوداتهم المميزة فى خدمة أهالى المدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل "استخراج رخصة بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت آيلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية، وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 إدارات خدمية "حساب استصلاح الأراضي – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين"، كما تم ربط عدد 22 ادارة بالشبكة لتصبح عدد الادارات المميكنة 28 ادارة وربطها بالوحدات المحلية "عدد 5 وحدات محلية"، وذلك لمتابعة الاداء، كما سيتم ربط ادارات" شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة اخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية "، وسيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبذلك يكون تم ربط جميع ادارات الديوان مع الوزارات المختصة.

ومن جانبه كشف مصطفى بشير حسن مدير المركز التكنولوجى بمدينة الزينية، عن تفاصيل الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجى بمركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، حيث تصدر المركز التكنولوجى بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة للشهر الحادى عشر بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظة الأقصر.

وشدد مصطفى بشير حسن مدير المركز التكنولوجى بالزينية، على أنه تم ربط المربط بمديريات الخدمات وهى الجهات الخارجية التى ترتبط بخدمة المواطن سيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك للتوفير على المواطن وراحته، وذلك بإضافة وسائل تقديم الخدمة للمواطن ليس من خلال المركز التكنولوجى كذلك بواسطة وسائل التواصل "التليفون المحمول – جهاز الحاسب الآلى بالمنزل"، وذلك عن طريق شبكة الانترنت والدخول على موقع بوابة محافظة الأقصر وربط جميع الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وذلك عن طريق الرقم القومى لكل مواطن .