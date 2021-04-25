المجلس العسكرى فى تشاد يحيل 246 أسيرا للعدالة بتهمة قتل الرئيس ديبى

وكالات

أعلن المجلس العسكري في تشاد انه أحال للعدالة عددا من الموقوفين خلال المواجهات التي قتل فيها الرئيس الراحل إدريس ديبي.

ونقلت وكالات الأنباء نقلا عن متحدث الجيش في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم، إن "المجلس العسكري سيقدم 246 متهما للعدالة تم أسرهم في المواجهات التي قُتل خلالها الرئيس ديبي"، وأشار المتحدث إلى أن من بين المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم "11 قاصرا و4 زعماء".

وفي 11 أبريل عبر المتمردون، الحدود من ليبيا في الشمال، مطالبين بإنهاء حكم ديبي المستمر منذ 30 عاما، ووصلت قوات المتمردين إلى منطقة تبعد 200 إلى 300 كيلومترا عن العاصمة نجامينا قبل أن يتصدى لهما الجيش. وأثناء زيارته لقواته على الجبهة، يوم الاثنين الماضي، غداة إعلان فوزه في الانتخابات، لقي ديبي حتفه. وأعلن الجيش والمتمردون أن القوات الجوية التشادية تقصف مواقع المتمردين منذ ذلك الحين. وذكر الجيش أمس السبت أنه "سحق" المتمردين.