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الكويت تسجل 1206 حالة كورونا جديدة و1511 فى لبنان

الأحد، 25 أبريل 2021 06:00 ص
الكويت تسجل 1206 حالة كورونا جديدة و1511 فى لبنان كورونا
كتب أحمد علوى

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أعلنت الكويت تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 265404 وإجمالي الوفيات إلى 1511.

وأضاف الدكتور السند أنه تم أيضا تسجيل 1497 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 248633 حالة ..مشيرا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.7%.

كما أعلنت لبنان تسجيل 28 حالة وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ان إجمال عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7118 حالة و الإصابات إلى 519615 حالة .


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