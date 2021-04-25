الفلبين تهدف إلى تحقيق "مناعة القطيع" فى المناطق المعرضة لتفشى "كورونا" بحلول أكتوبر

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قال مستشار الرئيس الفلبيني كارتيلو جالفيز، امس السبت، إن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على برامج التلقيح في المناطق الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا مثل منطقة العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها وذلك حتى يتم تحقيق مناعة القطيع بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف جالفيز في بيان، أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة خصصت 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني لمنطقة العاصمة مانيلا، على أن يتم توزيع بقية الشحنة الأخيرة، التي تضمنت 500 ألف جرعة من "سينوفاك"، على المناطق الأخرى المعرضة لخطر تفشي كورونا.