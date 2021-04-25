اليوم السابع
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الطب الشرعى يعمل على كشف ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها بالوراق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 أبريل 2021 03:14 ص
الطب الشرعى يعمل على كشف ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها بالوراق.. اعرف التفاصيل الطب الشرعى _
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية، لكشف ملابسات مقتل سيدة على يد زوجها، بسبب خلافات زوجية بينهما بالوراق، ومن المقرر أن يتضمن تقرير الطب الشرعى تفاصيل الإصابات التى لحقت بها وأسفرت عن وفاتها.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير تاريخ الوفاة وكيفية حدوث الإصابات التى أدت إلى مقتل المجنى عليها، فضلًا عن الأداة المستخدمة فى أحداث تلك الإصابات.

وكانت جهات التحقيق أمرت بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والذى يعمل صاحب مقهى، بسبب خلافات زوجية، ما دفعه للاستعانة بسكين المطبخ وانهال عليها بـ17 طعنة، لتسقط غارقة فى دمائها، وتفارق الحياة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود والذين كشفوا أن المتهم سبق وتزوج مرتين ولديه ابنة من إحدى زوجاته السابقة، وتابع الشهود أن المتهم تزوج المجني عليها وأنجب منها ولدين وبنت، لكنه سبق وأن انفصل عنها مرتين بسبب خلافات زوجية، رغم سيرتها الطيبة بين الأهالى.


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