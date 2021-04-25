وأضاف هاو - فى تصريح صحفي اليوم الأحد، على هامش مؤتمر الفضاء الصينى الذى عُقد في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقى الصين - أن التصميم التفصيلى للمهمة قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن المهمة تعتبر داعمة لمهمة المسبار "تشانغ آه-5"، وستجمع أيضا عينات من القمر بشكل تلقائى من أجل تحليلها وبحثها بشكل شامل.

وتابع هاو أن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء دعت العلماء من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى البرنامج، وعرضت حمل الحمولات المطلوبة، وأنه تم بالفعل اختيار 4 حمولات طورها علماء من فرنسا والسويد وإيطاليا وروسيا والصين بشكل مبدئى، وبعد صدور الخطة التفصيلية لمهمة تشانغ آه-6، سيتم تحديد الحمولات بشكل نهائى.

ولفت إلى أن الصين ستجري استكشافا لموارد القمر، وستقوم بالبحث العلمى والتجارب التكنولوجية في مهمات تشانغ آه-6 وتشانغ آه-7 وتشانغ آه-8؛ بهدف بناء محطة بحث علمى نموذجية على القمر بحلول عام 2030.

وأطلقت الصين المسبار القمرى "تشانغ آه-5" خلال عام 2020، ونجحت في جلب 1731 جراما من عينات القمر.