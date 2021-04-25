الصحة تنصح الحاصلين على اللقاح باتباع إجراءات الوقاية: التطعيم لا يمنع العدوى

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة مهمة للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، طالبتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة، قائلة: اللقاح لا يمنع العدوى



وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائى لليوم السابع، أنه لابد من الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، خاصة الذين حصلوا على اللقاح، مؤكدا أن من حصل على التطعيم معرض أيضا للإصابة، لافتا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يحد من الأعراض الشديدة ويحولها إلى بسيطة أو متوسطة.



وتابع عبد الفتاح، أن الاجراءت الاحترازية ما زالت خط الدفاع الأول للفيروس، رغم كونها بسيطة، ومؤكدا أن اللقاحات فعالة وأمنة، ويمكن أن يكون الشخص مصاب بالفعل قبل أخذ اللقاح ولم تظهر عليه أعراض، ويمكن أيضا أن يأخذ اللقاح ويتم إصابته نظرا لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغيره من الأمور التي تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.



ونصح بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة مع الشهر الكريم وتقليل العزومات وعدم إقامة مناسبات أو التجمعات العائلية.

