اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: تحية تقدير للقوات المسلحة التى بددت الأوهام

الأحد، 25 أبريل 2021 12:56 م
السيدة انتصار السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: تحية تقدير للقوات المسلحة التى بددت الأوهام السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصرى، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم. وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".
 

انتصار السيسي

القوات المسلحة

عيد تحرير سيناء

سيناء

الجيش

حرم الرئيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة