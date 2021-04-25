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ومستوى الرضا تجاوز الـ90%..

"الرعاية الصحية": إجراء 43 ألف عملية ضمن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد

الأحد، 25 أبريل 2021 10:51 م
"الرعاية الصحية": إجراء 43 ألف عملية ضمن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد التأمين الصحى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحى في بورسعيد تتضمن تنفيذ 43 ألف عملية جراحية، وهى عمليات ذات مهارة عالية بينها عمليات زراعة الأعضاء، حيث إن المواطن لا يتحمل أكثر من 300 جنيه، لافتا إلى أن مؤشر الرضا لدى المواطنين من منظومة التأمين الصحى في بورسعيد تجاوز الـ90%.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجرى تغيير ثقافة مقدمى الخدمات ومتلقى الخدمات من المواطنين، لافتا إلى أن هناك تقدما في الميكنة للخدمات الصحية، موضحا رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من 51 مستشفى.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يجرى بحث الدروس المستفادة من تطبيق تجربة التأمين الصحى بشكل رسمي في محافظة بورسعيد، بجانب إجراء دراسات لتعديلات تشريعية لتسريع وتيرة مدة فترة التأمين الصحى، مؤكدا تطبيق المنظومة بشكل ناجح في بورسعيد.

وفى وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلة المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى 30 يونيو الجديدة بجنوب محافظة بورسعيد تمثل إنجازًا كبيرًا في توفير الخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمنطقة جنوب بورسعيد.


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