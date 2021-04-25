الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة تحرير سيناء الأحد، 25 أبريل 2021 11:51 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء https://youtu.be/-fhRJOV3FCY فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول. السيسى عبد الفتاح السيسى تحرير سيناء عيد تحرير سيناء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة نص كلمة الرئيس السيسي فى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء (فيديو) الأحد، 25 أبريل 2021 10:05 ص الرئيس السيسي فى الذكرى 39 لتحرير سيناء: ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا وأصبحت نموذجا خالدا لقهر اليأس.. ودروس التاريخ أثبتت أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام والسعى للتقدم الأحد، 25 أبريل 2021 10:05 ص الرئيس السيسى فى الذكرى الـ39 لتحريرها: سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب المصريين..فيديو الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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