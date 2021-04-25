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الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة تحرير سيناء

الأحد، 25 أبريل 2021 11:51 ص
الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب زكى القاضى

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https://youtu.be/-fhRJOV3FCY
 
 
فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.
 
 
 

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عيد تحرير سيناء

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