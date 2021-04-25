الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة تحرير سيناء

كتب زكى القاضى

https://youtu.be/-fhRJOV3FCY

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.