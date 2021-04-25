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الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: الأرض لنا هي العرض والشرف والكرامة وقدس الأقداس

الأحد، 25 أبريل 2021 12:40 م
الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: الأرض لنا هي العرض والشرف والكرامة وقدس الأقداس الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، في ذكرى تحرير سيناء الغالية.
 
وكتب الرئيس السيسى علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".
 

 

 


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