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الداخلية تنفذ 7 آلاف حكم قضائى متنوع فى مداهمات أمنية بالقليوبية

الأحد، 25 أبريل 2021 11:07 ص
الداخلية تنفذ 7 آلاف حكم قضائى متنوع فى مداهمات أمنية بالقليوبية حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة عدد 4 متهمين، وضبط (17) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة متنوعة)، بحوزة 19متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم، ومراقب هارب وضبط (6) قطع سلاح أبيض، وتنفيذ (7147) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


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