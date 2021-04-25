الداخلية تقتحم ورشة سلاح بسوهاج وتحرز أدوات التصنيع

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى قيام (حداد – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (10 فرد محلى الصنع – 11 قطعة لأجزاء سلاح محلية – أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.