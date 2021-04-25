الداخلية تداهم عش البلبل بالجيزة وتضبط 5 عناصر إجرامية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزه قيام ( عدد 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية ) وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضيتى"إستعمال قوة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة بإستعراض القوة وإستخدام الأسلحة النارية وإتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى .

تم إستهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - لاب توب - 7 كروت بنكيـة ATM - خاصين بأحد المتهمين - 4 هواتـف محمولة – مبالغ مالية - 3 سيارات) بمواجهتهم إعترفوا وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية وكروت الإئتمان وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامى .