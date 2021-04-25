اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الأحد، 25 أبريل 2021 10:52 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية فى تحرير (11588) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11542) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (46) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (774) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (223) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1592) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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