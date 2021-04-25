اليوم السابع
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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستكون ضمن قائمة "الدول غير الصديقة"

الأحد، 25 أبريل 2021 03:48 م
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستكون ضمن قائمة "الدول غير الصديقة" ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضمن قائمة "الدول غير الصديقة" التى سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية، والتى يجرى تشكيلها حاليا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف لحماية روسيا من الأعمال العدائية وغير الودية.

وأوضحت زاخاروفا، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن التفكير فى إعداد قائمة "الدول غير الصديقة" جاء نتيجة الإجراءات غير الودية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وطرد دبلوماسيين روس دون سبب.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمرت الولايات المتحدة فى التصعيد.

وقال الوزير الروسى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) - "قلنا كل شيء خلال رد فعلنا على الخطوات غير الودية الأخيرة للأمريكيين.. لقد أعلنا جميع الإجراءات التي اتخذناها وما زلنا مستعدين لاتخاذ المزيد إذا استمر التصعيد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحوار مع الولايات المتحدة قد بدأ بالفعل بخصوص اجتماع القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، قال لافروف: "بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدثت عن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد قمة لقد تم استقباله بشكل إيجابي ونقوم بدراسته الآن".

وأعلنت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، أنها سحبت السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون مزيد من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

 


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