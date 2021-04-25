اليوم السابع
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الحبس 3 سنوات لصيدلى بالشرقية نصب على عدد من المواطنين فى 7 ملايين جنيه

الأحد، 25 أبريل 2021 12:39 م
الحبس 3 سنوات لصيدلى بالشرقية نصب على عدد من المواطنين فى 7 ملايين جنيه حبس - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنح الزقازيق بالشرقية، صيدلى حر بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه مقابل إيهاهم بشراء أجهزة طبية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط قسم مكافحة الأموال العامة من ضبط  صيدلى حر عمره 42 سنة مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين.

وتبين من التحريات الأولية قيام الصيدلى بالنصب على 4 مواطنين والحصول على  مبالغ مالية منهم تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم ثم تماطل وقام بالنصب عليهم،، وتم ضبطه  وتحرر له المحضر رقم 6657 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2021.، فيما قدم عدد من المواطنين بلاغات جديدة ضده بإستيلاءه على مبالغ طائلة وتم عرضه على النيابة العامة، بقسم أول الزقازيق،  التي أحالته برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة لمحكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.

 



 

 


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تهمة النصب

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