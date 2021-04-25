الحبس 3 سنوات لصيدلى بالشرقية نصب على عدد من المواطنين فى 7 ملايين جنيه

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنح الزقازيق بالشرقية، صيدلى حر بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه مقابل إيهاهم بشراء أجهزة طبية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط قسم مكافحة الأموال العامة من ضبط صيدلى حر عمره 42 سنة مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين.