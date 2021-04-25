الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 22 شخصًا على جنسيات أجنبية

كتب ــ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرارا بالإذن لـ 22 شخصًا، المدرج أسماؤهم في الكشوف التالية، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نص القرار