اليوم السابع
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التعليم: متوسط درجات الطالب بامتحانى مارس وأبريل يمثل نتيجة الترم الثانى

الأحد، 25 أبريل 2021 04:20 م
التعليم: متوسط درجات الطالب بامتحانى مارس وأبريل يمثل نتيجة الترم الثانى طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من غد الإثنين.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 
 
 
 
تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.
 
 
 
ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.
 
 

 


التربية والتعليم

امتحانات شهر مايو

عقد امتحانات شهر مايو

نهاية العام الدراسى

نتيجة الترم الثاني

نتيجة التيرم الثاني

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