التحريات تكشف.. منتحل صفة شرطى بمصر الجديدة ارتكب 4 وقائع مماثلة

كتب كريم صبحى

استلمت نيابة مصر الجديدة، تحريات المباحث حول اتهام عاطل بانتحال صفة رجل شرطة أثناء محاولة سرقة متعلقات أحد المواطنين. وجاءت التحريات بصحة الواقعة، وأن المتهم اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامى بانتحال صفة شرطى لسرقة المواطنين بالإكراه، بداعى الاشتباه به ثم يستولى على متعلقاته بحجة فحصها، حيث كشفت التحريات أن المتهم ارتكب 4 وقائع مماثلة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "له معلومات جنائية"، حال قيامه باستيقاف أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، واتهمه بالشروع فى سرقته. وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.