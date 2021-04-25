البدء في مد شبكة مياه سعود - بحر البقر بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه جاري تغير الخطوط القديمة بشبكة خطوط ـخري جديدة وباقطار ذات سعة أكبر لضمان وصول مياه نظيفة للمنازل .

ويذكر أنه تحديد 41 قرية بمركز الحسينية بحوالي 720، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام ، وجاري العمل لتنفيذ محطات و شبكات صرف صحي و مياه الشرب والغاز والكهرباء التليفون ، بالإضافة الي المدارس و الوحدات الصحية و رصف الطرق ورفع كفاءة المنازل ، فهناك متابعات يومية تحت إشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب والأجهزة المعنية بالمشروع.

وتولي القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.