البابا تواضروس يصلى صلاة الجناز العام.. والكنيسة تتشح بالأسود مع بداية أسبوع الآلام.. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

قدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو لايف من قداس عيد أحد الزعف، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الزعف اليوم الأحد بكنيسة العذراء والآنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وذلك وسط إجرءات احترازية مشددة، حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا.

وترأس البابا تواضروس الثانى صلاة الجناز العام الذى يصلية الكهنة فى نهاية القداس ، حيث يمنع إقامة صلاة الجنازة على المتوفى خلال إسبوع الآلام و يصلى صلاة البصخة المقدسة فقط مع التبريك بمياه صلاة الجناز العام، فيما تم تعليق الشارات السوداء بأرجاء الكنيسة مع بدء إسبوع الآلام و الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

من جهه أخرى شدد البابا تواضروس الثانى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على صحة المواطنين و الالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات و الصلوات، وضرورة إرتداء الكمامة بشكل دائم و الاهتمام بغسل الايدى ، والتباعد الاجتماعى.

وتقام صلوات أسبوع البصخة الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد، بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة شعبية بحد أقصى 25% من سعة كل كنيسة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية نظرًا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقد شدد البابا تواضروس على كهنة قطاعات القاهرة والإسكندرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجه بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ فى كنيسته"، والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضى على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب"، أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

شارك قداسة البابا فى الصلوات، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) الأنبا إيلاريون (قطاع غرب التابع له حى القباري) الأنبا هرمينا (قطاع شرق). والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح فى شهر مايو من العام الماضى الكاتدرائية ضمن افتتاحه لمشروع بشائر الخير 3 بينما دشنها قداسة البابا فى أكتوبر الماضي.