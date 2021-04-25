اليوم السابع
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منذ تولى الرئيس السيسى..

الإسكان: تنفيذ 1714مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بـ190 مليار جنيه

الأحد، 25 أبريل 2021 11:21 ص
الإسكان: تنفيذ 1714مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بـ190 مليار جنيه وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى مارس الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 11 مليون م3/ يوم لمياه الشرب، و6.9 مليون م3/ يوم للصرف الصحى، بتكلفة 128.1 مليار جنيه، وتخدم مشروعات المياه أكثر من 60 مليون نسمة، بينما تخدم مشروعات الصرف الصحى أكثر من 45 مليون نسمة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحى

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