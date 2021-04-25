اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 07:32 م
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الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

الأحد، 25 أبريل 2021 07:32 م
الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة مسجد للافتتاح
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.
 
ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

مديرية أوقاف البحيرة

1- عمر بن الخطاب بحي إفلاقه - مركز ومدينة دمنهور
2- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية
3- نجع الشيخ عون - قرية الحاجر سيدي غازي كفر الدوار ثان
4- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان
5- خالد بن الوليد - جبارس - إيتاي البارود ثان
6- عزبة فودة - زاوية صقر - أبو المطامير أول
 

مديرية أوقاف الغربية

7- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول
 

مديرية أوقاف مرسى مطروح

8- الهدى- ك4- مطروح
 

مديرية أوقاف المنيا

9- عمار بن ياسر- الجبارتي – بني عبيد
10- فهمي عبد العال - منقطين - سمالوط
11- شلبي – بندر مغاغة
12- مبارك الشرقي - عزبة مبارك - بلنصورة - أبو قرقاص
13- الرحمن - عرب الشيخ تمي - أبو قرقاص
 
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